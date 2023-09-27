Названы районы, откуда ВСУ могут послать на Крым дроны с тоннами тротила Матвийчук: ВСУ могут запустить морские дроны с тротилом из Одессы и Очакова

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут отправить на Крымский мост дроны с огромным количеством взрывчатых веществ из Одессы, Очакова или торгового порта Ильичевск, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя появившееся в Сети видео, на котором показан украинский беспилотник, предназначенный, вероятно, для разрушения моста. Он считают, что украинские военные постоянно пытаются атаковать Крымский мост, однако эта информация не афишируется.

У нас три района — Одесса, Очаков, торговый порт Ильичевск. И где-то на траверсе Одессы. Предположу, что ВСУ постоянно пытаются атаковать Крымский мост, просто это не афишируют, — считает военэксперт.

Матвийчук отметил, что морские дроны ВСУ можно уничтожить из любого корабельного вооружения — от стрелкового до артиллерийского разных калибров и систем. Беспилотники двигаются со скоростью до 100 км/ч, российские военные сумеют их вычислить и нейтрализовать, добавил он.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее заявил, что сбитые в Курской, Белгородской и Брянской областях дроны, скорее всего, ВСУ запустили из-под Харькова или Сум. Он не исключил, что БПЛА стартовали в районе Запорожья.