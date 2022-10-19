Названы пять ключевых нюансов военного положения в четырех регионах России Политолог Перенджиев назвал ключевые нюансы военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Во время военного положения речь в первую очередь идет об особых режимах, которые действуют на предприятиях и транспорте, также вводятся более жесткие меры по передвижению граждан, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог и военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, не исключено введение маршрутных листов, когда человек должен передвигаться только по определенному маршруту. Кроме того, в период военного положения местная власть полностью подчиняется государственной, повышается бдительность граждан и всех служб, частная или личная собственность может быть использована в общественно значимых целях, а особое внимание уделяется борьбе с диверсионными группами.

В условиях военного положения местная власть теряет свою самостоятельность. Любая политическая состязательность, пропаганда запрещается, на первый план выходят вопросы обеспечения безопасности. Еще важный вопрос функционирования системы продовольственного обеспечения, товаров первой необходимости. Частная или личная собственность может быть использована в общественно значимых целях, не обязательно военных, — отметил Перенджиев.

Эксперт подчеркнул, что военное положение подразумевает бдительность со стороны всех граждан и служб. Особое отношение уделяется охране объектов обеспечения связи, электроснабжения, водоснабжения, складов с горюче-смазочными материалами. Во время военного положения повышается ответственность граждан и дисциплина, это касается не только военных, но и гражданских.

Борьба с диверсионными группами становится одной из основных в период военного положения, нужно усложнить им деятельность. Должен соблюдаться режим секретности, могут быть приняты меры по ограничению пользования интернетом и связью для отслеживания информации, кто, куда передает ее и в каком виде, — подытожил Перенджиев.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Также Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.