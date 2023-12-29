Названы причины резкого повышения цен на яйца в России Mash: цены на яйца в России подскочили из-за подорожания логистики и прививок

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Подорожание логистики, кормов, прививок и упаковки, а также проблемы у нескольких профильных производств стали причинами повышения цен на яйца в России, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, средняя стоимость перевозки птицепродукции в стране увеличилась в три раза.

Так, несколько месяцев назад Новосибирская птицефабрика платила водителю 20 тысяч рублей за 200 километров пройденного пути. Теперь транспортировка обходится предприятию в 70 тысяч рублей за то же расстояние. Причиной является подорожание топлива и услуг водителей и грузчиков — эти специалисты находятся в дефиците, что вынуждает работодателей поднимать зарплату.

Канал также акцентирует внимание на вакцине от птичьего гриппа, которая стала дороже из-за привязки к доллару. Ее стоимость подскочила в три раза за этот год. При этом вакцинация необходима для работы производства. Птицефабрики «Евсинская» и «Лебедевская» остановили выпуск яйца, сделав акцент на бройлере, а «Зеленецкая» объявила карантин на период с 11 по 29 ноября. На последнем предприятии пришлось умертвить около 700 тысяч голов несушек. Кроме того, сказалась эпидемия Grippus avium летом.

Существенное влияние на конечную стоимость яиц оказала упаковка. Коробки подорожали втрое за 2023 год. Также в некоторых регионах наблюдался дефицит продукции из-за панического спроса и ухода крупных производителей. Авторы канала считают, что яйца не исчезнут с полок магазинов, а их цена нормализуется, когда производители адаптируются к новым финансовым реалиям, а покупатели перестанут панически скупать продукцию.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России не ожидается дефицит яиц, так как рынок полностью обеспечен данным продуктом. Она добавила, что цены стабилизируются после новогодних праздников. Ситуацию на рынке Абрамченко объяснила значительным ростом потребления и вспышками птичьего гриппа.