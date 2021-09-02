Названы причины превосходства российского судостроения над европейским

Благодаря импортозамещению, обновлению советских кораблей и строительству современных, с лучшим вооружением, российское военное судостроение превосходит европейское. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Импортозамещение себя оправдало. Мы выправляемся. По надводному флоту радует, что идёт строительство больших кораблей океанского класса дальней морской зоны, — отметил бывший военный.

Он рассказал, что вместе с выпуском новых и современных кораблей происходит изменение и перевооружение старых советских моделей. Так, после глубокой модернизации противолодочный корабль «Маршалл Шапошников» превратился во фрегат первого ранга.

Военный эксперт отметил, что на сегодняшний день скорость выпуска военных кораблей сопоставима с показателями Советского Союза и темпы роста производства лишь только набирают оборот.

Дандыкин считает, что сейчас массовое строительство новых кораблей в России стало реальностью. К тому же в 2027 году завершится 17-летняя программа, благодаря которой российский военный флот будет обновлён более чем на 70%.

По сравнению с показателями строительства военных кораблей в Европе Россия показывает пример. И несмотря на то, что недруги всё равно будут с завистью смотреть, как обновляется российский флот, страна может стать великой морской державой, — уверен военный эксперт.

Ранее стало известно, что ремонт единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» перенесли на год. По предварительным данным, работам помешали погодные условия.