Названы причины быстрого раскрытия дела об убийстве Дугиной Ветеран КГБ Киселев: раскрыть дело об убийстве Дугиной помогла сим-карта и видеокамеры

Быстро раскрыть дело об убийстве политолога Дарьи Дугиной помогла сим-карта и городские камеры, а также отлаженная работа сотрудников спецслужб, отметил ветеран группы специального назначения Валерий Киселев. Так как для совершения убийства было применено техническое устройство, можно достаточно просто отследить все подробности, рассказал он Lenta.ru.

Была задействована некая адская машинка, которая имеет электрический ток, который размыкается и замыкается в случае звонка на телефон. А телефон — это значит сим-карта. Сотрудниками следственных органов были мгновенно прослежены все элементы, связанные с тем, как эта сим-карта появилась в этом телефоне, — пояснил специалист.

Киселев подчеркнул, что в Москве находится огромное количество камер видеонаблюдения. С помощью них получилось отследить перемещение машины подозреваемых. Зная автомобиль, можно быстро определить ФИО владельца, номера, откуда он появился, поэтому профессионалы раскрыли дело практически за сутки, подытожил ветеран спецслужбы.

ФСБ ранее заявила о раскрытии убийства Дугиной, которая была взорвана в своей машине вечером 20 августа. Виновниками названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Перед убийством она следила за девушкой на машине Mini Cooper и трижды меняла номерные знаки на транспортном средстве.