Названы преимущества российского истребителя Су-57 над F-22

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Российский Су-57 превосходит своего американского конкурента, истребителя пятого поколения F-22 Raptor в огневой мощи, манёвренности и навигации, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американских аналитиков. При этом главное преимущество F-22, невидимость, теряется из-за того, что самолёт вынужден для атаки сближаться с целью.

F-22 обладает превосходными стелс-возможностями, но Су-57 имеет множество ключевых преимуществ: гораздо более новые и дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух», большая маневренность, использование шести РЛС вместо одного, способность работы без радиолокационной сигнатуры с использованием инфракрасного датчика, — пишет издание.

Универсальность Су-57 частично объясняется наследием советской эпохи, в которую с конца 1980-х годов истребители проектировались как многоцелевые.

20 мая стало известно, что Россия применяет Су-57 в военной операции на Украине. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, применение самолётов началось уже через две-три недели после старта боевых действий.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов целей на земле, воде и в воздухе. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное вооружение, а также оснащён новейшим бортовым оборудованием. Впервые в реальных боевых действиях был испытан в Сирии.