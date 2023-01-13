Названы преимущества новых российских танков Т-90М Военный эксперт Дандыкин: российские танки Т-90М удивили своей мощной защитой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-90М

Поступившие в ВС России новые танки четвертого поколения «Прорыв» сильно модернизированы и имеют повышенную защиту, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru специалист отметил, что мощная броня машины позволяет защитить ее от применения противотанковых комплексов, в том числе от американских Javelin.

Это танк четвертого поколения, очень модернизованный, с расширенными возможностями. В частности, там новая башня, система управления танком, более мощный двигатель. Но главное, что вызывает восхищение, — это очень мощная защита, позволяющая нивелировать применение противотанковых комплексов, — рассказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что Т-90М уже проявил себя в ходе специальной военной операции на Украине. По мнению Дандыкина, новые танки в ближайшее время составят основу военных частей России. Танки Т90-М, по словам эксперта, отличаются от конкурентов высокой маневренностью за счет своего небольшого веса. Специалист рассказал, что «Прорыв» успел войти в линейку лучшей бронетехники в мире.

Вооруженные силы России 12 января получили новую партию танков Т-90М «Прорыв». Эта модель представляет собой модернизированную версию танков Т-90А. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.

Эксперт Алексей Суконкин ранее заявил, что российские танки «Прорыв» «удивили ВСУ своей броней» и хорошо себя проявляют в борьбе с западными противотанковыми системами. Также Т-90М можно использовать в городских боях вопреки обычной тактике. В то же время для максимальной эффективности в бою нужно больше таких танков, так как один, даже сверхзащищённый, может быть быстро уничтожен.