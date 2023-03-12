«Они нас не палят»: танкист назвал преимущества нового Т-90М Танкист с позывным Азер: танк Т-90М стал прочнее и незаметнее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-90М

Новый Т-90М обладает арсеналом, который повышает прочность боевой машины, делает ее более незаметной, а также улучшает ситуационную осведомленность экипажа, сообщил в беседе с РИА Новости член экипажа Т-90М с позывным Азер. Военнослужащий указал, что танк также оборудован системой самонаведения, помогающей вовремя заметить противника и сменить позицию. По его словам, Т-90М имеет специальный маскировочный комплекс, снижающий тепловую заметность машины, которого нет в натовской технике.

Данная машина, даже скажу самая наилучшая, обладает самым новым оборудованием, которое позволяет наносить противнику максимальный урон, а также сохранять жизнь членам экипажа — ПТУР прилетал, бронебойный снаряд прилетал — танк выдерживает все, — сказал Азер.

Член танкового экипажа добавил, что Т-90М оснащен двумя прицелами — отдельно у командира и у наводчика. С их помощью танкисты могут давать целеуказание друг другу, а также вместе отслеживать одну цель.

В натовской технике такого нету. Мы всегда их видим, они нас не палят, — резюмировал Азер.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что у Вооруженных сил России есть современное супероружие, которое уже активно применяется в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, ВС РФ используют беспилотники-камикадзе и аналоги американских HIMARS, дальность действия которых достигает 120 км.