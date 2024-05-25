Названы потери ВСУ в зоне ответственности бойцов «Юга» ВСУ потеряли свыше 400 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

Фото: МО Украины

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение трем украинским бригадам, в результате чего противник потерял свыше 400 солдат и лишился четырех полевых складов с боеприпасами, заявил РИА Новости глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Вместе с тем, подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю.

Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов, — сказал Астафьев.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что населенный пункт Клеещевка, расположенный в Донецкой Народной Республике на юге от Артемовска, стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ не могли построить надежные фортификации в этом населенном пункте из-за постоянного давления бойцов армии России.

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил, что в районе Клещеевки в ДНР в плен ВС России попал наемник, входивший в состав Иностранного легиона. По информации канала, мужчина получил серьезные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.