Названы последствия отказа ЦЕРН от работы с Россией ИЯФ СО РАН: отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно отразится на исследованиях

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Отказ Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) от работы с российскими учеными негативно отразится на научных исследованиях обеих сторон, сообщили РИА Новости в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье ранее сообщил, что с 30 ноября 2024 года организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией.

Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран — участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается, — заявили в ИЯФ СО РАН.

Ранее в ЦЕРН заявили, что с ноября будет приостановлено сотрудничество со специалистами, связанными с какой-либо российской структурой, большинство из которых не проживает в Швейцарии. В связи с этим задачи на Большом адронном коллайдере передадут другим группам ученых. В ЦЕРН отметили, что организация больше не получает финансирования от России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе. Глава государства отметил важность этого проекта, указав, что Россия имеет определенные преференции в данной сфере, которых лишены другие страны.