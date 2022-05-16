Названы положительные аспекты для России от нефтяного эмбарго ЕС Экономист Чечерин назвал положительные аспекты для России от нефтяного эмбарго ЕС

Цистерны с нефтью / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Персональный брокер «БКС Мир Инвестиций» Александр Чечерин заявил, что Россия может выиграть от нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, так как на фоне сокращения поставок цена на энергоносители может вырасти. Он пояснил, что нефтяное эмбарго не предполагает одномоментное прекращение поставок из России. По мнению эксперта, снижение импорта позволит стране получать больше, чем тратить, пишет ПРАЙМ.

Снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведёт к повышению котировок на энергоносители, — поделился Чечерин.

По его словам, излишки от продажи более дорогой нефти можно направить на импортозамещение, что приведёт к ещё меньшей зависимости от импорта.

Немецкие власти планируют отказаться от российской нефти до конца года, не дожидаясь консенсуса партнёров по Европейскому союзу в вопросе коллективного эмбарго, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. Отмечается, что Германия не откажется от своего плана, даже если Европа не сможет прийти к единому мнению по этому вопросу. По сведениям журналистов, канцлер ФРГ Олаф Шольц твёрдо «намерен продвигать свой национальный план» санкционного давления на Россию.