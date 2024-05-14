Названы первостепенные задачи ВС РФ перед взятием Харькова под контроль Баранец: ВС РФ должны максимально отодвинуть ВСУ от Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российским военным необходимо плотно окружить Харьков и сформировать санитарную зону, чтобы отодвинуть ВСУ на 300–350 км от Белгородской области и исключить обстрелы мирных жителей, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, Вооруженным силам РФ нужно обрезать ведущие на Харьков логистические пути и заставить гарнизон противника задохнуться от недостатка боеприпасов и людей.

Мы движемся не только в сторону Харькова, но клещи ложатся вокруг миллионного города, что говорит о том, что будем обрезать логистические пути, ведущие на Харьков. Противник подбрасывает туда резервы, боеприпасы, технику, медикаменты. Сейчас наша задача: заставить харьковский гарнизон задохнуться от недостатка боеприпасов и людей. <...> Нам нужно плотно окружить Харьков и сформировать санитарную зону, отодвинуть врага минимум на 300–350 км от Белгородской области, чтобы он не доставал дальнобойной артиллерией и дальнобойными ракетами, — считает Баранец.

По мнению военного обозревателя, российским военным следует довести харьковский гарнизон до такого состояния, чтобы он сам выбросил белый флаг. В этом случае, по словам Баранца, можно будет и не брать населенный пункт.

Мы должны довести до такого состояния, что харьковский гарнизон сам выбросит белый флаг. Нам нужно посадить их на голодный поек, по максимуму использовать подполье, подрывая военные объекты и эшелоны. Это будет совместная работа изнутри Харькова и снаружи, — подытожил Баранец.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Всего за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме этого, российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.