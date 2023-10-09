Названы операторы, обнулившие стоимость услуг для россиян в Израиле Tele2 и «МегаФон» обнулили стоимость своих услуг для абонентов в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотовые операторы Tele2 и «МегаФон» решили обнулить стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, находящихся в Израиле, передает ТАСС. «Билайн» при этом подключает специальный пакет услуг. Он включает 3 ГБ интернета, 120 минут на звонки и 120 СМС. Действие этого пакета закончится через месяц.

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом, — говорится в сообщении.

Особый режим у Tele2 будет работать до 22 октября. Пакет будет работать даже при отрицательном балансе.

МТС и «МегаФон» разрешат абонентам бесплатно звонить по экстренным номерам. Речь идет о посольствах Израиля и РФ, а также горячей линии «Аэрофлота».

Ранее российская компания Red Wings возобновила полеты в Израиль. Борт вылетел из Сочи в аэропорт Тель-Авива 9 октября. Рейс WZ-4311 в Тель-Авив был ранее отменен из-за вооруженных столкновений и массивных ракетных атак в различных регионах Израиля. Борт вылетел с задержкой на полтора часа.