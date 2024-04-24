Названы опасные болезни, передающиеся с укусом комара Вирусолог Аграновский: комары передают человеку туляремию и лихорадку денге

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Комары способны передавать человеку туляремию, лихорадку денге, желтую лихорадку и хантавирусы, однако данные заболевания не вызывают эпидемию, заявил NEWS.ru вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, способ передачи подобных болезней сложный и широко не распространяется.

Способ передачи сложный и ограничивает широкое распространение по сравнению с гриппом, где вирус распространяется быстро в человеческой популяции. Когда между человеком и человеком или между человеком и животным носителем встает еще членистоногое существо, шансы заразиться сильно понижаются. Вирусы опасны в каждом конкретном случае. Заболевание нужно лечить, но вызвать пандемию они не смогут, — объяснил Аграновский.

Ранее он усомнился, что в заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой речь идет о новых вирусах у комаров, потому что все они достаточно известны. Аграновский пояснил, что эти вирусы могли появиться на новых территориях. Вирусолог считает, что пока нет поводов для беспокойства, поскольку арбовирусы не вызывают крупных эпидемий. Если возникнут опасения, то Роспотребнадзор и Минздрав предупредят россиян и примут необходимые меры.