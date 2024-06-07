Названы необходимые для усиления ПВО стратегические точки России Военный эксперт Борзенко: нужно усилить ПВО в районе электростанций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Алексей Борзенко выступил за усиление системы противовоздушной обороны России после атаки Вооруженных сил Украины на Луганск. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что нужно усилить ПВО в районе городов и стратегически важных точек: газовых и электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и мостов.

Единственное, что мы можем противопоставить этим обстрелам — усиление ПВО в районе городов, важных стратегических точек. Это нефтеперерабатывающие заводы, газовые и электростанции, мосты. Все это должно быть прикрыто ПВО. Особенно усиливать наличие наших «Панцирей». Это оружие последнего удара. «Панцири» работают очень качественно и являются успешной разработкой, — отметил Борзенко.

В МЧС России ранее сообщили, что после обстрела со стороны ВСУ в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. По данным ведомства, под завалами погибли по меньшей мере три человека. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко до этого сообщила, что в результате удара ВСУ по Луганску получили ранения 22 человека. Среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок. Все раненые госпитализированы.