Названы негативные последствия кризиса в США для России Экономист Разуваев: кризис в США может ударить по ценам на нефть и российским резервам

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Экономист Александр Разуваев рассказал URA.RU, что разгорающийся в США банковый кризис может ударить по ценам на нефть и по российским резервам. Эксперт добавил, что никто не знает, что будет происходить дальше, так как финансисты ожидали, что экономический кризис ударит по европейским странам. Он при этом отметил, что в случае повторения кризиса 2008 года в США, Вашингтону будет «не до Украины».

Никто не знает, что будет. Кризис ждали в Европе. Если там все повторится, как в 2008 году или хуже, с одной стороны, им уже не до Украины будет, и это хорошо. С другой стороны, а сколько нефть будет стоит? Как вообще наш бюджет? Глобальная экономика — это хрустальный дом, где нельзя камнями кидаться, — сказал Разуваев.

По его словам, очередной крупный кризис в США не сильно ударит по России, так как из-за введенных против Москвы санкций, российская экономика оказалась «отрезанной от глобальной биржи».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Она признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство США помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.