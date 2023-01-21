Названы наиболее подорожавшие в 2022 году товары в России Росстат: наибольший рост цен зафиксирован на йод и средства гигиены

Фото: shutterstock.com

Самым подорожавшим товаром в 2022 году стал йод, передает РБК со ссылкой на данные Росстата. Его средняя стоимость по сравнению с 2021 годом выросла на 55,2%. Однако стоимость 10 мл йода в декабре прошлого года равняется 42 рублям. Также сильно выросли цены на средства гигиены, в среднем почти на 50%.

По сведениям Росстата, сильно подорожал отдых за рубежом. Поездка на отдых в Египет стала дороже почти на 160% (в 2,6 раза), в Турцию — на 118,6%, в ОАЭ — на 73,6%. В десятке наиболее подорожавших товаров и услуг также оказались спички (+50,8%), ксерокопирование документов (48,1%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новые легковые иномарки (39,1%) и дезодоранты (38,8%).

18 января президент РФ Владимир Путин отметил, что инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако слишком сильно ее снижать нельзя, так как это может привести к сбоям в экономике. По словам главы государства, в районе первого квартала инфляция ожидается около 5%.

До этого президент заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%. Глава государства также призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.