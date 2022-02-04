Названы места в России, где можно недорого отметить День святого Валентина

Желающие отметить День святого Валентина в России и не выкладывать за это большую сумму могут отправиться в Мурманск, чтобы в романтичной обстановке посмотреть на северное сияние. Любители зимнего отдыха также могут отдохнуть на горнолыжных курортах Кировска, пишет «Газета.Ru».

В феврале в окрестностях Мурманска все еще можно наблюдать северное сияние — отправляться лучше в сопровождении опытного гида: так шансы увидеть небесное шоу выше, чем самостоятельно. Тем, кого вдохновляет суровая красота северной природы, можно отправиться в Териберку, любителей горнолыжного спорта ждут на курортах Кировска: снежный покров в Хибинах сохраняется до лета, — пишет издание.

По данным СМИ, билет из Москвы в Мурманск и обратно будет стоит примерно 9,5 тысячи рублей, если лететь без багажа. Ночь в трёхзвёздочном отеле обойдётся в 3,5 тысячи рублей. Ещё одним направлением для поездки на День святого Валентина назвали Калининград: там можно посетить Домский собор на острове Канта, найти кирху Святого семейства и рассмотреть барельефы на Королевских воротах.

Ранее стало известно, что самыми дешёвыми направлениями для путешествия по России в январе стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа. В рамках исследования учитывались запросы клиентов в период с 10 по 31 января.