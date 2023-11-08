Названы лучшие работодатели России Forbes: Альфа-банк и ВТБ вошли в список лучших работодателей России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание Forbes составило список лучших работодателей России. В него вошли 125 компаний, которые разделили на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза. Первым в списке оказался Альфа-банк, который получил наивысшую оценку по двум категориям — сотрудники и корпоративное управление.

Следом за ним идет ВТБ. Организация заработала две платины в категориях «Экология» и «Корпоративное управление». За «Сотрудники и общество» банк получил золото. В материале указывается, что ВТБ потратил более 15 млрд рублей на благотворительность и спас от вырубки 100 га лесов.

Почетное третье место занял «ВымпелКом» с двумя платинами и одним серебром. В прошлом году оператор помог службе «ЛизаАлерт» найти 27 пропавших человек.

Четвертое место за ГК «Самолет», которая потратила 173 млн рублей на озеленение территории и восстановление земель в Московской области. Строительной компании также удалось добиться рекордных результатов в снижении бетоноемкости своих проектов.

Пятерку лучших замыкает «Лаборатория Касперского», в чью коллекцию вошли платина, золото и серебро. Компания инвестировала в создание первого в России нейроморфного чипа и провела конкурс по кибербезопасности для тысячи студентов.

Ранее сообщалось, что работодателей в РФ начнут штрафовать за слишком низкие зарплаты. По словам юриста Ирины Михеевой, взыскание может составить до 100 тысяч рублей.