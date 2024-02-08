Названы крупные города России с домами по цене квартир «Яндекс Недвижимость»: дома в Омске и Казани обойдутся по цене квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде крупных российских городов можно расширить жилплощадь, переехав из квартиры в частный дом, практически без доплат, передает РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости». Согласно расчетам, в Омске можно приобрести дом площадью 163 кв. м по цене «трешки» площадью 80 кв. м. В Казани по цене трехкомнатной квартиры можно приобрести дом чуть меньшей площадью — 160 кв. м.

На третьем месте находится Красноярск, где «трешку» можно без доплат обменять на дом площадью 149 кв. м. В пятерку вошли Екатеринбург и Уфа. Как заявил руководитель отдела аналитики «Яндекс Недвижимости» Алексей Муханов, за год число запросов на покупку загородного дома выросло на 22%.

Это может быть обусловлено тем, что качественное предложение растет, на загородный рынок выходят крупные застройщики, которые инвестируют в инфраструктуру поселков. Отдельным трендом мы выделяем рост интереса жителей столиц к загородной недвижимости в регионах: если в 2022 году доля спроса на загородные дома в регионах России (за исключением МО и ЛО) составляла 32%, то к концу 2023 года она выросла до 41%, — сказал эксперт.

В исследовании приняли участие 17 городов, за основу бралась медианная стоимость квадратного метра в квартире и в частном доме в черте города за последние пять месяцев. При этом не учитывали жилье в новостройках, дуплексах, таунхаусах, доли, ветхое, элитное жилье.

Ранее ипотечный брокер Максим Чурилов рассказал, что российское законодательство определяет ряд механизмов, благодаря которым гражданин может вернуть часть суммы, которую он потратил на покупку недвижимости. По его словам, речь идет об имущественном и процентном налоговых вычетах, а также о компенсациях от застройщика.