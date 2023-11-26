Названы крупнейшие поставщики виски в Россию Латвия стала крупнейшим поставщиком виски в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвия стала крупнейшим поставщиком виски в Россию, передает РИА Новости. Страна импортировала в РФ товара на $190,6 млн. В сравнении с прошлым годом страна нарастила поставки соответствующей продукции более чем в шесть раз. Второе место при этом заняла Литва. Это связано с тем, что поставки в РФ идут именно через эти страны.

Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Поэтому и для таможенной статистики отправителем являются прибалтийские страны. По сути, логистическая цепочка не поменялась, изменился немного документооборот, — объяснил президент компании Ladoga Вениамин Грабар.

В пятерку лидеров также вошли Великобритания, Франция и Армения, которая вытеснила с пятого места Испанию. Уточняется, что за год Россия импортировала виски на $262,5 млн.

Ранее в Минпромторге сообщили, что россиянам нет повода беспокоиться о дефиците игристых вин во время новогодних праздников. По словам заместителя главы ведомства Виктора Евтухова, производители в РФ выпускают достаточное количество самого разнообразного алкоголя. Кроме того, в период укрепления рубля было завезено много импортного вина.