Названы категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии Кабмин РФ утвердил категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии

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Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые получат возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки, — следует из документа.

Согласно перечню, платить за ЖКУ без комиссии смогут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также родственники погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Президент России Владимир Путин говорил о необходимости изменений норм Жилищного кодекса в ходе прямой линии в декабре.

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