Названы итоги мусорной реформы в феврале 2022 года

Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» за февраль 2022 года, сообщает «360». На обработку было направлено 46,2% ТКО. До конца года в 18 субъектах страны должны будут ввести в эксплуатацию 29 объектов обращения с отходами.

РЭО продолжает сбор данных от регионов в части объёмов обработки и утилизации ТКО. Согласно мониторингу, в феврале 2022 года доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 46,2%. Кроме того, по информации от регионов, в субъектах РФ до конца 2022 года будет введено 29 объектов обращения с отходами, — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В январе же, для сравнения, на обработку отправили 40% ТКО.

В свою очередь заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов сообщил, что среди 29 объектов обращения с ТКО пять — комплексные объекты, 13 — объекты обработки, девять — захоронения и два — утилизации.

Ранее стало известно, что в Феодосии построят мусороперегрузочную станцию, а в Симферополе и Симферопольском районе установят 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщает «360». Эти цели должен выполнить региональный оператор «Крымэкоресурсы» в 2022 году.