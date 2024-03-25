Названы имена подростков, которых пригласят в ГД за героизм в «Крокусе» Депутат Останина: спасшую людей в «Крокусе» Софию Майер пригласят в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Молодых ребят, проявивших героизм во время теракта в «Крокуc сити холле» в подмосковном Красногорске и спасших людей, пригласят в Государственную думу России, сообщила в Telegram-канале глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина. По ее словам, среди этих героев — Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков и другие подростки.

Друзья! Узнаю все больше имен тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в «Крокусе». Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, — заявила Останина.

Ранее Останина высказалась о 15-летнем школьнике по имени Ислам, который спасал людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратятся с предложением наградить юношу. Останина подчеркнула, что мальчик совершил героический поступок.

Также сообщалось, что инженер-строитель Олег Уколов вывел 15 человек из горящего «Крокус Сити Холла» и вытащил раненого человека из концертного зала. Мужчина пробил кирпичную стену в подсобке при помощи ножек от офисных стульев.