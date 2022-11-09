Названы города с самыми дорогими продовольственными корзинами Самая высокая стоимость продовольственной корзины оказалась в Петербурге, Химках и Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге оказалась самая высокая по сравнению со всеми остальными российскими регионами стоимость продуктовой корзины. При этом Москва находится лишь на третьей строчке этого рейтинга, уступив даже подмосковным Химкам. Четвертыми по стоимости продуктовой корзины стали Мытищи, а пятым городом — Уфа. Также в десятку рейтинга попали такие города, как Екатеринбург, Краснодар и Казань, сообщают СМИ.

Известно, что средняя стоимость продовольственной корзины жителя России составляет 3823 рубля. При этом в Петербурге, Химках, Москве и Мытищах этот показатель начинается от 4000 рублей.

На втором после Северной столицы месте расположились подмосковные Химки (4067 руб­лей), на третьем — сама Златоглавая (4047 руб­лей), на четвертом — Мытищи (4010 руб­лей), на пятом — Уфа (3976 руб­лей), на шестом — Екатеринбург (3959 руб­лей), на седьмом — Краснодар (3955 руб­лей), на восьмом — Казань (3922 руб­ля), — свидетельствуют данные анализа.

Продовольственная, или потребительская, корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека. При его расчете учитываются основные позиции повседневного спроса покупателей, в том числе хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, бакалея, мясо и рыба, яйца.

Экономист Павел Сигал ранее рассказал, что стоимость продуктов первой необходимости в России не покажет стабильный рост. По его словам, несмотря на повышение цен на FMCG-товары, они смогут стабилизироваться в том числе благодаря принятым государством мерам по их сдерживанию. Он отметил, что каждая категория товаров первой необходимости на данный момент полностью обеспечена спросом.