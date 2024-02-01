Названы города России, куда смогут долететь обещанные Киеву бомбы GLSDB Липовой: GLSDB долетят до всех приграничных городов в радиусе 150 км от границы

Фото: Public domain/Wikimedia

Реактивные снаряды GLSDB, которые США пообещали Киеву, имеют дальность полета 150 километров и не опаснее других американских боеприпасов, применяемых ВСУ против гражданского населения, поделился своим мнением в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он предполагает, что снаряды способны долететь до всех приграничных городов и населенных пунктов России в этом радиусе. При этом он выражает уверенность, что ВС РФ этого не допустят.

Предположу, что GLSDB долетят до всех приграничных городов и населенных пунктов в радиусе 150 километров от границы — Курск, Брянск, Белгород, Воронеж скорее всего, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск и так далее. Но я уверен, что наши военные этого не допустят. У нас есть, чем их сбить в случае их запуска, — говорит Липовой.

Ранее сообщалось, что снаряды наземного базирования Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) обойдутся Украине в два раза дешевле, чем HIMARS. Как пишет The War Zone, их стоимость составляет около $50 тысяч, в том время как снаряд GMLRS стоит примерно $100 тысяч.

О том, что США передали Киеву эти снаряды, ранее заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, они уже в пути и США продолжают оказывать поддержку Украине.