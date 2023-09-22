Названы города, о которых Зеленский «забыл» во время визита в США Дандыкин: Зеленский в США говорил о городах, в которых ВСУ не имеют успеха

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США говорил об успехах ВСУ в Токмаке, к которому украинские военные даже не приблизились или о Соледаре, где продолжаются ожесточенные бои. По его словам, глава Украины должен был рассказать о каких-либо успехах его армии, чтобы Запад продолжил финансирование его страны.

Думаю, Зеленский говорил о Токмаке, хотя ВСУ к нему даже не приблизились. Или о Соледаре, где, скорее всего, идут жесткие бои. Ему хоть что-то надо предложить, а то Конгресс США срежет дополнительное финансирование и воровать будет нечего, — считает Дандыкин.

Военэксперт не исключил, что Зеленский мог также иметь в виду Лисичанск в ЛНР и Северодонецк. При этом он подчеркнул, что без пятикратного преимущества в численности войск, ВСУ не смогут занять эти города.

Что еще? В какой-то степени Зеленский мог иметь ввиду Лисичанск в ЛНР, там же Северодонецк. <...> В условиях городских боев наступающей стороне нужно пятикратное численное превосходство, у ВСУ его нет и не будет, — сказал он.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует. Бразильский лидер подчеркнул, что идеальным путем станет прекращение конфликта и переход к мирным переговорам.