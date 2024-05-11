Названы города, которые России следует взять в ходе СВО Пушилин призвал взять под контроль все русские города в ходе СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженным силам России необходимо взять под контроль все русские города в ходе проведения специальной военной операции, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, к ним относятся Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы и несколько других городов.

Все же все русские города, исторические русские города должны быть освобождены, потому что там живут наши люди. Даже с учетом того, что некоторые из них введены в заблуждение, но при этом они не перестали быть русскими, — считает Пушилин.

Речь идет не о национальности, а о мироощущении, продолжил он. Пушилин подчеркнул, что перечень настоящих русских исторических городов «гораздо-гораздо шире». Он также напомнил, что в 2014 году Россия взяла на себя ответственность в том числе и за намного более широкие пространства.

Ранее Пушилин выразил мнение, что потенциальное устранение президента Украины Владимира Зеленского может быть выгодно Западу. Он предположил, что такой шаг позволил бы странам обвинить в произошедшем Россию.

До этого глава ДНР высказался о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму $400 млн. По его мнению, это отразится на линии боевого соприкосновения в регионе, но не кардинально.