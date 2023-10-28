Названы главные задачи, выполняемые армейской авиацией России в зоне СВО Авиатор Липовой: армейская авиация выполняет транспортные и боевые задачи на СВО

Фото: МО РФ

История армейской авиации берет начало практически сразу после Великой Отечественной войны, когда начали активно разрабатывать вертолеты, рассказал в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, с тех пор винтокрылые машины стали использоваться для широкого спектра транспортных и боевых задач и сейчас активно применяются в зоне СВО.

Винтокрылые машины сразу завоевали популярность в войсках, стали незаменимыми машинами на поле боя и как боевые единицы, и как транспорт. Они могут доставить груз, высадить десант или эвакуировать раненых практически отовсюду, где есть достаточно пространства для посадки, — объяснил Липовой.

Перечисляя боевые задачи, которые сейчас выполняет армейская авиация в зоне специальной военной операции (СВО), генерал-майор назвал поддержку сухопутных подразделений, а также уничтожение бронетехники противника, опорных пункты, пунктов управления и живой силы. При этом он отметил, что вертолеты выполняют их, находясь за пределами видимости врага.

Трудно представить, какая техника способна так эффективно противостоять противнику, — подчеркнул эксперт.

Говоря о транспортных задачах армейской авиации, Липовой отметил доставку материально-технических средств, оружия, боеприпасов, продовольствия в зоне СВО, медикаментов. Герой России также упомянул такую важную функцию, как вывоз раненых и доставку их в госпиталь.

Это неотъемлемая часть наших ВС РФ, элита российского общества, — заключил генерал-майор.

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