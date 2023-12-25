Названы главные страны — поставщики туристов для России Граждане Индии и Китая чаще других приезжают в Россию в качестве туристов

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Китай и Индия стали основными поставщиками туристов для России в 2023 году, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, тройку замыкают граждане стран Европы. Жители Китая при этом активно пользуются системой оформления электронной визы, добавил он.

КНР — это наш основной партнер в области туризма. С 1 августа была запущена электронная виза, и 50% всех таких разрешений на въезд оформили граждане Китая. Ключевые партнеры — это и граждане Индии, и, не поверите, до сих пор у нас много туристов из Европы, — рассказал Кондратьев.

Групповой безвизовый обмен также действует для жителей Ирана, добавил чиновник. По его словам, для представителей турбизнеса уже было проведено несколько ознакомительных выездов. Многие из них интересуются Россией с точки зрения исламского туризма, уточнил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в России подписали соглашение о создании туристического макрорегиона Азовского побережья. В него вошли Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области.