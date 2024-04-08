Названы главные проблемы «страны 404» при предстоящей обороне Харькова Военэксперт Матвийчук: ВСУ не способны защитить Харьков от атак с воздуха

Фото: МО Украины

В обороне Харькова у ВСУ есть слабые места, что бы на этот счет ни говорил президент Украины Владимир Зеленский, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Это значит, что ни о какой стопроцентной защите речи быть не может, уверен он.

Зеленский может заявлять что угодно, но в обороне ВСУ в Харькове совершенно точно есть слабые места. Значит, ни о какой 100% защите речи быть не может, — говорит он.

Он напоминает, что передовые части ВС РФ, которые идут из Купянска, уже входили в пригород Харькова и достигали Чугуновки. Также российские силы ведут разведку направлений, где удобнее всего будет наступать.

Сейчас наша артиллерия, ракетные войска наносят удары по инфраструктурным объектам пригорода Харькова. Это означает, что ВСУ уже не справляются с обороной. Атаки с воздуха являются для них главной проблемой, — объясняет Матвийчук.

Ранее Зеленский в интервью местным СМИ заявил, что Харьков не находится в опасности и на 100% защищен. По его словам, Харьков и Краматорск — «желаемая цель россиян».

Тем временем в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По словам мэра города Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.

По данным Financial Times, для ударов по энергосистеме Украины российские силы используют высокоточные ракеты. С 22 по 29 марта ВС России нанесли удары по семи украинским тепловым электростанциям, подсчитали в издании.