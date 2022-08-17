Названы главные особенности новой российской системы С-500 Эксперт Корнев рассказал, что система ПВО С-500 будет эффективна и в ближнем космосе

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Зенитно-ракетная система (ЗРК) ПВО С-500 сможет защищать территории площадью в несколько тысяч квадратных километров, в том числе ближний космос, сообщил «Радио 1» военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Он добавил, что ЗРК сможет управлять младшими системами С-300 и С-400, которые находятся с ней рядом.

Первая особенность в том, что она создаёт не только противовоздушный зонтик, но и противоракетный. Может обстреливать ближний космос и защищать от баллистических ракет, которые летят через космос. Технически она в перспективе сможет поражать искусственные спутники Земли в радиусе своего действия, — заявил Корнев.

По его словам, ни один зарубежный комплекс зональной противовоздушной обороны в США, Европе и Китае не может сравниться с российским С-500.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали на форуме «Армия-2022» контракты на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500, ракет для комплекса «Искандер-М» и самолетов Су-34.

С-500 способен уничтожать как баллистические, так и аэродинамические цели, включая самолеты и вертолеты, а также крылатые ракеты. Радиус поражения составляет порядка 600 километров. Кроме того, система может обнаружить и одновременно сбить до десяти сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет.