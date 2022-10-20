Названы главные достижения упраздненного Ростуризма Глава РСТ Барзыкин: Ростуризм продвинул роль отрасли в стране и популяризировал регионы

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

За 18 лет Ростуризм добился немало успехов, ведомство внедрило программу туристического кешбэка, которая пользуется большим спросом у россиян, а также значительно продвинуло роль отрасли в стране и популяризировало некоторые регионы, рассказал в беседе с NEWS.ru глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его мнению, Ростуризм практически не допустил потребительских конфликтов при тех кризисных моментах, которые возникали каждый год. Ведомству фактически удалось спасти турбизнес в условиях пандемии.

Ростуризм добился немалого: кешбэк, продвижение и значение роли туризма, практически не допустили крупных потребительских конфликтов при кризисных ситуациях, которые возникали каждый год. У них достижений немало, хотелось бы, чтобы преемственность в работе была сохранена. Для Минэкономразвития это не новое, отрасль туризма постоянно взаимодействует с ведомством. Я думаю, они готовы к такой работе, — считает Барзыкин.

Глава РСТ подчеркнул, что к Ростуризму не было особых претензий, наоборот, ведомство преобразило некоторые регионы, например Северный Кавказ. Это было сделано за счет продвижения и чартерных перевозок, а в этом году у Ростуризма было 12 аналогичных направлений. Барзыкин подчеркнул, что к достижениям Ростуризма также относятся субсидирование чартерных программ, грантовая поддержка малого бизнеса и льготное кредитование инвесторов.

Ранее президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. До этого Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность главе упраздненного ведомства Зарине Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.