Названы главные цели вероятного ядерного удара по Украине Военэксперт Матвийчук: мосты станут целью вероятного ядерного удара по Украине

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Мосты, железнодорожные переезды, релейные станции и линии электропередачи могут стать главными целями в случае нанесения ядерного удара по Украине, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он при этом отметил, что использование данного вида вооружения в условиях украинского конфликта маловероятно.

Удары любым видом ядерного оружия по Украине маловероятны. Но градация следующая: объекты критической инфраструктуры, транспортные элементы — мосты, тоннели, железнодорожные переезды, железнодорожные разъезды, релейные станции. Это релейные подстанции, теплостанции, гидростанции, передаточные емкости, — пояснил эксперт.

Кроме того, в качестве целей могут быть выбраны объекты тяжелой и оборонной промышленности, а также системы жизнеобеспечения военно-промышленных районов, предположил Матвийчук. По его словам, к ним относятся средства доставки продуктов и сырья. Он считает, что это позволило бы затруднить военно-промышленный процесс.

Конечно, это военные объекты: аэродромы, площадки базирования, ангары укрытия, цеха сборки-ремонта, линии выпуска техники и боеприпасов, объекты системы управления войсками и государством: элементы связи, передачи связи, ретрансляционные вышки, телестудии, радиостудии — это все может быть объектами поражения, — добавил эксперт.

Замдиректора исследовательских программ СВОП Дмитрий Суслов ранее заявил, что предотвратить украинские удары по России с помощью западных дальнобойных ракет можно только резким усилением политики сдерживания — устрашения. По его мнению, России следует провести учения по использованию стратегических ядерных сил.