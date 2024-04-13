Названы главные цели в зоне СВО для новейшего огнемета «Тосочка» Военэксперт Литовкин: ТОС-2 сожжет любые БТР и БМП ВСУ, а также личный состав

Фото: МО РФ

Основными целями для термобарических снарядов реактивной системы залпового огня ТОС-2 являются скопления живой силы и техники противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, «Тосочка» способна выжечь любую легкую бронетехнику, включая бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Как правило, цели для термобарических снарядов — это скопление живой силы и техники противника. ТОС-2 может выжечь любую легкую бронетехнику типа БТР и БМП, автомобили. Но в основном против живой силы, мотопехоты, в том числе в окопах и блиндажах, — заявил Литовкин.

Военный эксперт добавил, что при детонации термобарических снарядов распыляется вещество, которое проникает везде и заполняет любые щели. От него невозможно спрятаться. По словам Литовкина, оно выжигает все, включая кислород.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал оружие, способное «распилить» украинские БМП и БТР. По его словам, им является российская зенитная самоходная установка «Шилка». Как отметил Матвийчук, уникальной характеристикой машины является ее невероятная скорострельность — до 2000 выстрелов на каждый из четырех стволов, что позволяет крошить стены.