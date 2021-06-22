Названы два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера

Причиной развития болезней могут стать перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером. О двух правилах безопасности, которые помогут не заболеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам медика, в первую очередь
Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило, — сказала Татьяна Романенко.
Второе правило относится к правильной установке кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться непосредственно над ним. Расстояние от него до рабочего стола должен быть не менее полутора-двух метров, а воздух должен дуть в сторону.
Также врач советовала регулярно чистить фильтры прибора, чтобы избежать скапливания пыли и бактерий.
Ранее сообщалось, что принимать холодный душ могут только те, у кого нет серьёзных проблем со здоровьем. Особенно противопоказан он людям с сердечными заболеваниями.