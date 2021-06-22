Названы два правила, которые помогут не заболеть от кондиционера

Причиной развития болезней могут стать перепады температуры между жаркой улицей и холодным помещением с кондиционером. О двух правилах безопасности, которые помогут не заболеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам медика, в первую очередь необходимо стараться избегать резких температурных скачков. При входе в помещение или при посадке в салон автомобиля после жаркой улицы не следует сразу же включать кондиционер на 16 градусов — температурный интервал должен составлять не более 6–8 градусов.

Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило, — сказала Татьяна Романенко.

Второе правило относится к правильной установке кондиционера. Он не должен быть направлен на человека или находиться непосредственно над ним. Расстояние от него до рабочего стола должен быть не менее полутора-двух метров, а воздух должен дуть в сторону.

Также врач советовала регулярно чистить фильтры прибора, чтобы избежать скапливания пыли и бактерий.

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