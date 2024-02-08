Названы четыре темы, которые Карлсон мог обсуждать в интервью с Путиным Сладков: Карлсон мог обсудить с Путиным его отношения с Зеленским и переговоры

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Военный корреспондент Александр Сладков предположил в своем Telegram-канале, на какие именно темы мог задать вопросы американский журналист Такер Карлсон в интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что речь могла идти об отношениях Путина и президента Украины Владимира Зеленского, военных учениях и ситуации в секторе Газа.

Вчера встречался с коллективом одного из мощных комплексов ВПК. <...> И! Первый вопрос про Карлсона! Какие вопросы у того будут к Путину. Я предположил: отношения Путин — Зеленский; возможность переговоров и мира на Украине; учения Россия — Иран — Китай на Востоке и учения НАТО на Западе; Палестина — сектор Газа. Посмотрим, — написал журналист.

Ранее стало известно, что американский журналист уже покинул Россию. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала его за интервью с Путиным, назвав полезным идиотом. В ответ член Совфеда Сергей Цеков сравнил ее реакцию с поведением украинского депутата Ирины Фарион, позволявшей себе русофобские высказывания.

До этого гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что интервью Карлсона с Путиным больше всего ждут республиканцы. Он не исключил, что ряд сторонников «партии слона» поменяют отношение к РФ и Путину после просмотра этой беседы. При этом, по статистике Google Trends, рядовые американцы интересуются Такером нечасто: за неделю запросы о нем только раз вошли в дневной топ.