Названы цены 63 лайнеров, которые передадут в аренду «Аэрофлоту» Стоимость 63 самолетов для «Аэрофлота» составит 175,4 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальная стоимость новых российских самолетов Superjet для «Аэрофлота» составит 2,256 млрд рублей, передает РБК. Лайнеры МС-21 и Ту-214 будут стоить не меньше 3,144 млрд рублей. В течение трех лет в лизинг будет оформлено 63 самолета.

В рамках проекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» («дочка» «Ростеха») закупит 63 лайнера (34 — Superjet New, 18 — МС-21-310, 11 — Ту-214) и передаст группе «Аэрофлот» с декабря 2023 года по январь 2026-го, — говорится в паспорте проекта.

С учетом роста цен в период реализации проекта общая стоимость самолетов составит 175,4 млрд руб. Вся сумму возьмут из Фонда национального благосостояния. На эти деньги Минфин купит облигации «Авиакапитал-Сервиса» со ставкой купона 1,5% годовых. Долг по этому кредиту будет необходимо погасить до 2044 года.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 16 млн (14,3%) меньше, чем годом ранее. Таковы данные закрытой статистики Росавиации. При этом процент занятости кресел авиакомпаний увеличился, как и показатель загрузки коммерческих рейсов.

В декабре глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет, как минимум, на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков.