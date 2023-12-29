Названы цели, уничтожаемые неуязвимыми российскими ракетами Х-22 Эксперт Клинцевич: ракеты Х-22 могут бить по аэродромам и заглубленным складам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Российские ракеты Х-22 могут использоваться в зоне специальной военной операции для ударов по портовой инфраструктуре или аэродромам и заглубленным складам, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, это дорогие боеприпасы и используются военными ВС РФ при атаке особо важных целей.

Всегда по-разному (выбираются цели. — NEWS.ru), зависит от приоритетов командования. Конечно, это дорогие боеприпасы и используются по особо важным целям. Скорее всего, «Ониксы» бьют по прибрежной, портовой инфраструктуре, «Буря», запускаемая с наших стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160, — по аэродромам, заглубленным складам и т. д., — высказался Клинцевич.

Ранее советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например Patriot.

Как отметил Игнат, Х-22 летит со скоростью четыре тысячи км/ч и заходит на цель, как правило, по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства. Он также добавил, что у ВС РФ есть более модернизированная версия этой ракеты — Х-32.