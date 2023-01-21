Названо условие вступления НАТО в конфликт на Украине Политолог Брутер: НАТО вступит в конфликт на Украине после сдачи Артемовска ВСУ

Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look Press

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал URA.RU, что сдача ВСУ Артемовска в ДНР может стать причиной для вступления НАТО в конфликт на Украине. Он добавил, что на Западе «смертельно боятся проиграть» и утратить контроль над другими странами.

Если они решат, что сдача Артемовска может повлечь за собой «эффект домино», когда вся их система рушится, то они будут воспринимать это как сигнал. Мы должны понимать, что эти люди смертельно боятся проиграть. Причем не потому, что для них есть при этом какой-то экзистенциальный риск, а потому, что тем самым утратят свои позиции, что они все могут решать за других, — сказал Брутер.

Он призвал готовиться к подобному сценарию. По его словам, Альянс был готов к подобной эскалации с самого начала, но «не видел в ней необходимости».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Подчеркивалось, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои, а вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от города, это не так. По словам бизнесмена, украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».