Названо условие, при котором США одобрят переговоры по Украине Сенатор Пушков: США поддержат переговоры только при полном обрушении фронта ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день речи о начале мирных переговоров по Украине не идет, несмотря на все домыслы Запада, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Таким образом он отреагировал на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовящемся наступлении ВСУ в 2025 году. По мнению Пушкова, Вашингтон одобрит переговоры по Украине только при полном обрушении фронта.

Вопреки домыслам о «готовности Запада к переговорам», о каких-либо переговорах речи не идет. США могут дать добро на переговоры только в случае полного обрушения фронта и катастрофического для Киева развития событий, — уверен сенатор.

Пушков добавил, что план США по Украине должен создать впечатление, что у баллотирующегося на новый срок президента Джо Байдена есть стратегия, которая в 2025 году должна увенчаться успехом. Однако, по словам сенатора, этот план не учитывает растущей мощи российской армии, которая не позволит ВСУ перейти в контрнаступление.

И последнее: в 2025-м Байдена может уже не быть в Белом доме. И тогда многое изменится, — заключил Пушков.

Ранее Салливан заявил, что новый пакет военной помощи Украине со стороны США не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Он также отметил, что Украина рассчитывает начать новое наступление в следующем году.