Названо условие, при котором мусульмане в России поддержат запрет никаба Мусульмане поддержат запрет никаба, если власти РФ докажут связь с экстремизмом

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Мусульмане в России поддержат запрет на ношение никаба, если будут приведены доказательства его связи с ростом экстремизма, сообщил зампред Духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его словам, в этом случае соответствующие меры будут способствовать сохранению жизней граждан, передает РИА Новости.

Вместе с тем муфтий отметил, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба. По его словам, управление считает более правильным выбирать хиджаб. В условиях светского государства лучше отдавать предпочтение одежде, не противоречащей требованиям ислама, но и не вызывающей негативного отношения у окружающих, указал он.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Телеведущая Ксения Собчак считает, что запретить ношение никабов в России можно. Звезда указала, что подобное ограничение является элементарным правилом безопасности. По словам журналистки, никаб запрещен во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах.