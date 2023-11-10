Стало известно, как могут наказать избившую грудную дочь женщину Адвокат Исаев: избивавшую грудную дочь мать должны лишить родительских прав

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Избивавшую грудную дочь мать должны лишить родительских прав, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, женщину могут привлечь к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы. Адвокат добавил, что, если никто из близких родственников не захочет установить над девочкой опеку, ее поместят в детский дом до возвращения отца с СВО, после чего передадут ему.

В зависимости от тяжести вреда здоровью, от побоев еще должно быть предъявлено обвинение по соответствующей статье уголовного кодекса. Если избиение не повлекло средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, должно быть предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Должно быть лишение родительских прав — уверен, органы опеки этим вопросом уже занимаются, — сказал Исаев.

Ранее стало известно, что жительница Волгограда снимала на видео издевательства над своим семимесячным ребенком. По информации общественника Виталия Бородина, женщина избивала и душила подушкой дочь, чтобы вымогать деньги у ее отца, который находится в зоне специальной военной операции на Украине.