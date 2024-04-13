Названо точное число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску Рогов: три жителя Луганска получили ранения при обстреле со стороны ВСУ

Фото: t.me/miroshnik_r

Три мирных жителя Луганска получили травмы при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, зафиксировано два прилета ракет рядом с автовокзалом и машиностроительным заводом. Ударом ВСУ были повреждены жилые дома.

Два прилета ракет нацистов по мирному Луганску в районе автовокзала и машиностроительного завода. Вследствие удара повреждения получили жилые дома. Ранения получили три мирных жителя города, — написал Рогов.

Он добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что целью удара ВСУ по Луганску стал машиностроительный завод, где планировалось наладить производство. Он назвал это подлой атакой, поскольку противник целенаправленно обстрелял гражданские объекты.

Также ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил: если ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow, их могли запустить с самолетов Су-27 или Су-24. По его словам, воздушные суда могли взлететь с аэродрома в Хмельницкой области.