Названо «супердорогое оружие» России для ударов по аэродромам ВСУ Военэксперт Дандыкин: Россия могла ударить по аэродрому на Украине «Кинжалами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России могли ударить по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины «супердорогим оружием» — гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», допустил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что аэродром представляет собой сложную структуру, поэтому нужно использовать такое оружие. Кроме того, он напомнил, что это одна из главных баз украинской армии.

Это главный аэродром украинской армии, остальные — аэродромы подскока. Там все забетонировано, есть ВПП, рулежки, ангары с самолетами, боеприпасами, ракетами. Аэродром — очень сложная структура, поэтому, не исключу, что ВС России наносят удары по Староконстантинову «супердорогим оружием» — гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — и не только, — отметил эксперт.

Дандыкин добавил, что в Староконстантинове ВСУ могли спрятать советские Су-24М, ставшие носителями ракет Strom Shadow и Scalp. Он также предположил, что атака ВС РФ могла быть связана с планами украинской армии нанести удар по Крымскому мосту.

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