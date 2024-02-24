Названо событие, которое принесет России окончательную победу в СВО Бородай: ликвидация терорганизации «Украина» будет окончательной победой России

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Российской Федерации

Окончательная победа России в специальной военной операции наступит после того, как удастся ликвидировать «террористическую организацию под названием „Украина“», заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он призвал разделять понятия Украины как террористической организации и народа, который «оказался у нее в рабстве».

Депутат подчеркнул, что Россия не борется «с народными обычаями» и не собирается «отнять землю, как очень любят говорить вещатели с той стороны». Сам он добавил, что никто не может запретить ему бывать на земле предков, которые на протяжении многих поколений жили в Диканьковском районе Полтавской области.

[Задача СВО — ]не ликвидация, как вы понимаете, народа, который оказался у нее в рабстве. Это борьба с нашим основным врагом, — заявил парламентарий.

Ранее Александр Бородай рассказал, что Донбасс не вошел в состав России одновременно с Крымом в 2014 году из-за того, что влиявшие на регион «бандитские элиты» не одобряли народные инициативы. В 2014-м Бородай занимал должность председателя Совета министров ДНР, а с 2015-го стал главой Союза добровольцев Донбасса. Он отметил, что «хозяином всего» тогда был миллиардер Ринат Ахметов, который поспособствовал организации ДНР. Депутат добавил, что «не отдал ДНР и ЛНР в лапы Ахметову, вывел республики из его рук».