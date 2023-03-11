Названо самое эффективное оружие СВО РИА Новости: ракета Р-37М показала на Украине наибольшую вероятность поражения

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наиболее высокую эффективность применения в рамках спецоперации на Украине показала новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух». Ее вероятность поражения целей составляет почти единицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник..

Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ракеты применялись в ходе спецоперации на Украине по различным воздушным целям противника с российских истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57. При этом ракета показала высокую эффективность в поражении целей, маневрирующих с большой перегрузкой.

Источник отметил, что ракета Р-37М, производимая для ВКС России, обладает уникальными характеристиками по дальности поражения, собственной скорости, а также скорости и высотному диапазону поражаемых целей.

По данным из открытых источников, максимальная дальность пуска ракеты составляет 300 километров, высота поражения целей до 25 километров, максимальная скорость полета — шесть скоростей звука.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что специальная военная операция на Украине повысила интерес других стран к российской продукции военного назначения. По данным ведомства, зарубежные партнеры еще раз убедились в том, что оружие российского производства является качественным, надежным и долговечным.