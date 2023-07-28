Названо российские оружие, способное «без проблем» сжечь Abrams Военный эксперт Суконкин назвал ракеты «Вихрь» эффективными против танков Abrams

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая ракета «Вихрь-1»

Российские ракеты «Вихрь» являются главным средством поражения американских танков M1 Abrams, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, эти ракеты устанавливаются на вертолеты Ка-52 и используются для поражения бронетехники противника.

Главное средство поражения Abrams — противотанковая ракета «Вихрь», устанавливаемая на вертолеты Ка-52. Предположительно, до половины бронетехники ВСУ без проблем сжигают именно «Вихри», — отметил эксперт.

Суконкин подчеркнул, что у российской армии есть и другие средства поражения Abrams. К их числу относятся противотанковый ракетный комплекс «Корнет», а также FPV-дроны, несущие боевую часть реактивной гранаты.

БПЛА, конечно, не так эффектно выносят танки, но два-три таких прилетят, и танк больше никуда не поедет. Плюс все остальное — артиллерия, танковые дуэли. Хотя танк на танк — ситуация редкая, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно о планах США начать поставки танков M1 Abrams Украине в сентябре 2023 года. Предполагается, что машины будут сначала отправлены в Германию, где они пройдут модернизацию. Лишь затем их передадут Киеву. Отмечается, что США отправят не современную модель А2, а более старую версию — М1А1.