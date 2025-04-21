Названо преимущество усовершенствованного Су-57 Генерал Липовой: новый Су-57 существенно усилит ВКС России в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые истребители Су-57 существенно усилят российские ВКС в зоне проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, тактические авиационные комплексы принципиально отличаются от тех, которые на данный момент стоят на вооружении ВС РФ.

То, что наша оборонная промышленность работает с опережением графика и поставляет новейшую военную технику, в том числе авиационную, на вооружение нашей армии в период проведения специальной военной операции, это очень своевременная акция, которая внесет существенное усиление в наши ВКС в зоне СВО. Су-57 — это не просто истребители, они называются «тактические авиационные комплексы». Это самолет пятого поколения, принципиально отличающийся от всех, которые сейчас стоят на вооружении, — сказал Липовой.

Он уточнил, что отличие заключается в форме, оборудовании и технических возможностях самолета. По словам генерала, истребитель может переходить на сверхзвуковую скорость, чем превосходит другие самолеты.

Очень удачная модель. Наши авиационные специалисты рассчитывают, что это будет модель, на базе которой будет проводиться модификация совершенствования этого тактического авиационного комплекса, который будет приводить к все более лучшим характеристикам, заложенным в этом самолете, — добавил Липовой.

Ранее сообщалось, что ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57. Самолеты пятого поколения, предположительно, относятся к отличающимся доработанной конструкцией и улучшенной авионикой сериям.