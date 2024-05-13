Названо отравляющее вещество, которое ВСУ применили в Семеновке Разработчик «Новичка»: ВСУ применили в Семеновке снаряды с синильной кислотой

Фото: МО Украины

Симптомы, которые испытывали жители Семеновки в ДНР после атаки украинской армии, свидетельствуют о том, что ВСУ применили против гражданских снаряды с синильной кислотой, заявил РИА Новости разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк. Он напомнил, что люди ощущали вкус миндаля и металла во рту, а также сталкивались с приступами удушья.

Какой-то тип оружия у них, я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей. Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты, — объяснил Ринк.

Синильная кислота считается крайне токсичным веществом, вызывающим сильнейшие отравления. Она представляет собой легколетучую жидкость с запахом миндаля. В количестве 0,05 грамма синильная кислота вызывает у человека смертельное отравление.

Ранее жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ. Один из очевидцев признался, что от подобных химических атак его и соседей спасало большое дерево, ветки и листья которого мешали украинским дронам сбросить снаряд во вход в погреб, где они укрывались. Другой мужчина сообщил, что пары этого отравляющего вещества «бьют в нос, как нашатырь».